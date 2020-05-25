Пекин обвинил США в попытках развязать новую холодную войну

Власти Китая обвинили США в попытках развязать холодную войну. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И в ходе заседания Национального народного конгресса. По его мнению, некоторые политические силы Штатов подталкивают отношения между государствами к новой гонке вооружений.

— Это опасно и поставит под угрозу мир во всём мире, — приводит слова министра Bloomberg.

Кроме того, Ван И считает власти США виновными в срыве переговоров с КНДР по ядерному разоружению. По его словам, в течение нескольких лет Северная Корея сделала несколько шагов в сторону деэскалации и денуклеаризации, однако Вашингтон практически ничем на это не ответил.