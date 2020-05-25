Улыбаемся и машем. Премьера Новой Зеландии не испугало землетрясение во время интервью

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Новой Зеландии. Именно в этот момент в столице страны — Веллингтоне — премьер-министр Джасинда Ардерн давала интервью в прямом эфире местному телеканалу. Однако политик не растерялась и с улыбкой заметила, что ничего страшного нет, просто небольшая тряска. В этот момент на видео было отчётливо видно, как трясутся предметы мебели в помещении, а потом и камера оператора потеряла равновесие.