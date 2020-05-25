Россиянин увёл троих детей в тайгу пережидать коронавирус

Житель приморского посёлка Кавалерово вместе с тремя детьми спрятался от коронавируса в лесу. Однако дождаться окончания эпидемии им там не удалось — из-за исчезновения семьи забеспокоились соседи и обратились в полицию.
— В начале мая 2020 года в правоохранительных органы поступило сообщение о том, что в посёлке Кавалерово пропали трое малолетних детей. В ходе проверки сообщения установлено, что исчез также 39-летний отец семейства, — сообщили в региональном СУ СКР.
Следователи возбудили уголовное дело и осмотрели дом исчезнувшей семьи. Тогда и выяснилось, что отец подготовился к уходу с детьми в лес. Изучив "план спасения" мужчины и допросив свидетелей, правоохранители вместе со спасателями и волонтёрами приступили к поискам. Через два дня семья была найдена в лесу.
В управлении уточнили, что жизни детей и их отца ничего не угрожает, сейчас с ними работают следователи.
Это уже второй подобный случай. Ранее так же поступила жительница Татарстана. Она две недели держала детей в лесу. В итоге их спасли, а женщину пришлось отправить в психиатрическую больницу.