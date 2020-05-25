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У российских космонавтов на МКС может вновь появиться оранжерея

В 2016 году на орбиту была запущена "Лада-2" для выращивания перцев и томатов, но она была утрачена при аварии грузового корабля "Прогресс МС-04".

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Космонавт Сергей Волков и оранжерея "Лада". Фото © "Роскосмос"

Учёные работают над обликом новой оранжереи для российского сегмента Международной космической станции. Разработкой занимаются специалисты Института медико-биологических проблем РАН и РКК "Энергия".

С РКК "Энергия" у нас началась её проработка. Проектанты уже предложили место, где оранжерею можно разместить даже при существующей конфигурации МКС. Есть планы сделать эскизный проект оранжереи, — рассказал РИА "Новости" замдиректора института Владимир Сычёв.

Новая оранжерея будет похожа на "Ладу-2", которая была утрачена в 2016 году вместе с потерпевшим катастрофу космическим грузовиком "Прогресс МС-04". Та предназначалась для выращивания в невесомости растений, востребованных в оранжереях при межпланетных полётах, например томатов и перца. Сейчас перед исследователями стоит важная задача — выбрать подходящий грунт.

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