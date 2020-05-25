У российских космонавтов на МКС может вновь появиться оранжерея

Учёные работают над обликом новой оранжереи для российского сегмента Международной космической станции. Разработкой занимаются специалисты Института медико-биологических проблем РАН и РКК "Энергия".
— С РКК "Энергия" у нас началась её проработка. Проектанты уже предложили место, где оранжерею можно разместить даже при существующей конфигурации МКС. Есть планы сделать эскизный проект оранжереи, — рассказал РИА "Новости" замдиректора института Владимир Сычёв.
Новая оранжерея будет похожа на "Ладу-2", которая была утрачена в 2016 году вместе с потерпевшим катастрофу космическим грузовиком "Прогресс МС-04". Та предназначалась для выращивания в невесомости растений, востребованных в оранжереях при межпланетных полётах, например томатов и перца. Сейчас перед исследователями стоит важная задача — выбрать подходящий грунт.
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