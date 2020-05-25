Вернувшийся с МКС космонавт отправится на послеполётную реабилитацию в Сочи в июне

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина подал заявку на финансирование послеполётной реабилитации вернувшегося с МКС Олега Скрипочки — он отправится в санаторий "Дагомыс" под Сочи в сопровождении врача и тренера после 15 июня. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Космонавту будет предоставлен комфортный номер для проживания на 21 день, питание, прохождение процедур, а также трансфер из аэропорта. Отмечается, что в период отдыха должны быть соблюдены требования безопасности в условиях эпидемии CoViD-19.

Точная дата поездки станет известна позднее.

Как сообщает ТАСС, ранее послеполётная реабилитация космонавта с МКС в санатории была запланирована на 18 апреля, однако из-за ограничений по коронавирусу её пришлось перенести.