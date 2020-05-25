Эксперт рассказал, как беременные переносят коронавирусную инфекцию

Директор Института акушерства НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, профессор РАН Роман Шмаков рассказал, что беременные в большинстве случаев переносят коронавирус в лёгкой или среднетяжёлой форме.

— У беременных все классические симптомы: высокая температура, сухой кашель, потеря обоняния. При этом могут быть неблагоприятные исходы беременности: бывают и потери беременности, бывают преждевременные роды, случается преэклампсия (патология), поэтому за ними надо очень следить, — цитирует Шмакова ТАСС.

Он отметил, что новорождённые лишь переносят вирус, но не болеют им. Кроме того, он рассказал, что в нашей стране прибегают к китайскому подходу ведения рожениц. Когда младенец появляется на свет, его разлучают с матерью до момента, когда её тесты не покажут отрицательный результат.

Ребёнок тоже "сдаёт" тесты на инфекцию. После того как пуповина была перерезана, малыша обрабатывают и помещают в "зелёную зону".

Шмаков также добавил, что гипотетически передать вирус от матери ребёнку нельзя. Однако на данный момент информации недостаточно, чтобы составить правильные выводы по этому вопросу.