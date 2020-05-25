Глава красноярского Минздрава ушёл на самоизоляцию из-за заболевшего коллеги

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушёл на двухнедельную самоизоляцию после того, как один из его коллег заразился CoViD-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, заражённый сотрудник изолирован и находится на лечении. Все, кто успел с ним пообщаться, сдали анализы.

— Всем сотрудникам, которые определены как контактные... выданы постановления на изоляцию сроком на две недели, проведено тестирование, — уточнили в заявлении.

Остальные сотрудники продолжают работать, соблюдая санитарные нормы.