Глава красноярского Минздрава ушёл на самоизоляцию из-за заболевшего коллеги

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушёл на двухнедельную самоизоляцию после того, как один из его коллег заразился CoViD-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как уточняется, заражённый сотрудник изолирован и находится на лечении. Все, кто успел с ним пообщаться, сдали анализы.
— Всем сотрудникам, которые определены как контактные... выданы постановления на изоляцию сроком на две недели, проведено тестирование, — уточнили в заявлении.
Остальные сотрудники продолжают работать, соблюдая санитарные нормы.
Ранее сообщалось, что у главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола подтвердился CoViD-19. Он возложил исполнение своих обязанностей на первого заместителя Александра Брокерта, однако сам остаётся на связи и "руководит дистанционно".