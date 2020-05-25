"Зараза страшная". Глава Тувы заразился коронавирусом

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. Заявление прозвучало в видеообращении на странице соцсети "ВКонтакте".

— Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление лёгких. Наши врачи стараются, — отметил он.

По его словам, вместе с ним в больнице находятся председатели администраций Танды и Улуг-Хема, а также другие подчинённые. Глава Тувы добавил, что попробует начать работать в удалённом режиме.

Пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак рассказала РИА "Новости", что у Шолбана Кара-оола подтвердился CoViD-19. По её словам, он возложил исполнение своих обязанностей на первого заместителя Александра Брокерта, однако сам остаётся на связи и "руководит дистанционно".