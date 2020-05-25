СМИ: Роскомнадзор заблокировал более 20 фейковых сайтов, продававших поддельные пропуска

Роскомнадзор заблокировал более 20 ресурсов, на которых гражданам предлагалось оформить поддельный цифровой пропуск для перемещения в условиях пандемии коронавируса, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ограничение доступа к мошенническим порталам произошло с разрешения прокуратуры, поскольку представленная там информация являлась ложной и нарушала закон. В Госдуме подчеркнули, что такие сайты несут прямую угрозу здоровью населения.

— Если бы речь шла о продаже поддельных лотерейных билетов — это полбеды. Не факт, что человек, купивший этот пропуск, не является носителем. Следовательно, его выход на улицу может повлечь за собой негативные последствия для окружающих, — отметил глава Комитета ГД РФ по информационной политике Александр Хинштейн.

Он добавил, что мошеннические ресурсы были обнаружены в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области.

Зампред Комиссии Общественной палаты по информационным технологиям Константин Комков рассказал, что фейковые порталы предлагают оформить не только цифровые, но и бумажные пропуска. В связи с этим он призвал ужесточить контроль за их обращением.

Эксперты напомнили, что пропуска выдают только официальные органы власти на своём сайте. Эта процедура абсолютно бесплатна, но есть шанс получить отказ — например, если истекло количество поездок в личных целях или человек находится на карантине. Граждан призвали обращаться в правоохранительные органы, если кто-то просит деньги за оформление разрешения.