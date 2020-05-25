Россия и Сирия провели совместные военные учения в порту Тартус

Российские и сирийские военные провели совместные учения в порту Тартус, где расположена военно-морская база РФ. Об этом сообщил начальник пункта базирования Вячеслав Родионов.

— Все цели спланированного учения достигнуты, ВМС САР и ВМФ России по охране и обороне пункта морского базирования Тартус готовы, — приводит его слова РИА "Новости".

Учения были направлены на поимку и обезвреживание диверсантов. Согласно легенде учения, четверо потенциально вражеских водолазов пытались установить на дне взрывное устройство. В точку их расположения прибыл российский катер "Раптор".

Двое из них были уничтожены, ещё двое пытались скрыться, но российские боевые пловцы преследовали их под водой, поймали и передали в руки военной полиции.

Путь для катера расчищал российский тральщик "Иван Антонов", новейший корабль уничтожил прицельным огнём или накладным зарядом несколько плавучих мин. Также в учениях участвовали суда войск Сирии.