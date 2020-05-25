В России могут ужесточить наказание за ДТП, совершённое водителем без прав

Сторонники инициативы считают, что суровые меры помогут снизить число аварий с участием водителей-самоучек.

В Госдуме разрабатывается законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для тех лиц, которые устроили ДТП с тяжёлыми последствиями, не имея водительских прав. Об этом рассказал первый зампред Комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Нарушителям может грозить до 15 лет лишения свободы, при этом их действия будут квалифицироваться так же, как и оставление места аварии или пьяное вождение. Сторонники инициативы считают, что суровые меры помогут снизить число аварий с участием водителей-самоучек.

Депутат отметил, что по действующему законодательству те, у кого есть водительские права, и не имеющие их несут одинаковую ответственность, хотя вторые гораздо опаснее на дороге. Он добавил, что, когда автомобилем управляет квалифицированный водитель, гибель людей в ДТП — это трагическая случайность.

— Но когда за руль садится человек, который непонятно где обучался — он не обучался, это художественная самодеятельность, он нелегал, — то он уже должен заранее знать, что его действия могут привести к трагическому исходу, — приводит его слова РИА "Новости".

Лысаков отметил, что цель проекта — не наказать нарушителей в уголовном порядке, а предотвратить возможные тяжёлые последствия. Законопроект планируется внести на обсуждение до весенней сессии Госдумы, когда нижняя палата парламента перейдёт в штатный режим работы.