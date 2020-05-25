Агрессивные оголодавшие крысы заполонили города США

Жители крупных городов США стали всё чаще жаловаться на агрессивное поведение крыс. Грызунов выгнал с привычных мест обитания голод — после закрытия ресторанов и кафе они лишились основного источника пропитания и вышли на улицу в поисках пищи, предупредил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Крысы приходят в жилые районы, разоряют мусорные баки, прогрызают ходы в домах и становятся всё более наглыми. Среди популяции участилось число случаев каннибализма — без пищи между сородичами разгораются настоящие драки не на жизнь, а на смерть.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США напомнили, что для человека крысы могут быть опасны, так как они являются переносчиками серьёзных заболеваний. Кроме того, грызуны могут испортить проводку в автомобиле и в доме, что может стать причиной возникновения пожара.

Организация советует владельцам домов и предприятий накрывать мусорные баки, убирать корм для птиц и домашних животных, а также закрывать небольшие дыры, через которые могут проникнуть серые вредители. Кроме того, необходимо тщательно соблюдать гигиену в тех местах, где они уже побывали.

Городской родентолог Бобби Корриган, однако, уверен, что нельзя использовать против зверьков жестокие ловушки, своё мнение он выразил журналу The Washington Post.

— Откажитесь от них, и вы никогда не узнаете, что они посетили ваш дом, — отметил специалист.

Он добавил, что если убрать в недоступные места всё съестное, то животное, озабоченное поисками пищи, быстро потеряет к жилищу интерес.