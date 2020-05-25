НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В мэрии описали следующий этап снятия ограничений в Москве

Отмечается, что власти города уже занимаются подготовкой к новой фазе смягчения действующих мер.

139

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на следующем этапе снятия ограничений в столице должны открыть непродовольственную торговлю.

По его словам, она крайне важна для экономики.

Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств, — приводит его слова РИА "Новости".

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято самое большое количество малых предприятий. Заместитель градоначальника отметил, что данная сфера напрямую влияет на комфорт жизни в городе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинство российских регионов уже готовы к частичному снятию ограничений, введённых из-за пандемии.

Выбор редакции

Loading...