В мэрии описали следующий этап снятия ограничений в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на следующем этапе снятия ограничений в столице должны открыть непродовольственную торговлю.

По его словам, она крайне важна для экономики.

— Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств, — приводит его слова РИА "Новости".

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято самое большое количество малых предприятий. Заместитель градоначальника отметил, что данная сфера напрямую влияет на комфорт жизни в городе.