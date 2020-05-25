Роспотребнадзор развеял мифы об алкоголе и CoViD-19

Роспотребнадзор развеял популярные мифы об алкоголе и коронавирусе, а также рассказал о рисках от употребления спиртного в период пандемии. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

По словам экспертов, распитие алкогольных напитков негативно влияет на здоровье, повышает травматизм и вероятность антисоциальных поступков, а во время самоизоляции может нанести ещё больший ущерб, так как повышает шансы психических расстройств и насилия.

В Роспотребнадзоре также опровергли миф о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий CoViD-19. Специалисты напомнили, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, крепкий алкоголь не убивает коронавирус, а лишь снижает иммунитет.

Кроме того, по сообщениям ВОЗ, в мире ежегодно от употребления спиртного умирает три миллиона человек — это самая большая доля в общей структуре смертности населения. Помимо прочего, возрастает число преступлений, совершённых в состоянии опьянения.