Депутаты Госдумы предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Авторы инициативы обратили внимание на то, что Всемирная организация здравоохранения причисляет людей от 75 лет и старше к лицам старческого возраста.

В Государственную думу внесён законопроект, предлагающий снизить возраст начисления надбавки к пенсии с 80 до 75 лет с 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы парламентского Комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Инициатива предусматривает внесение изменений в закон "О страховых пенсиях", согласно которому надбавка к пенсии в стопроцентном размере начисляется гражданам в возрасте от 80 лет.

В пояснительной записке отмечается, что достигшие 75-летнего возраста люди имеют хронические заболевания, им требуется повышенный уход за здоровьем. Авторы инициативы также обратили внимание на то, что Всемирная организация здравоохранения причисляет людей от 75 лет и старше к лицам старческого возраста.

— Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки... В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет, — приводит выдержку из документа РИА "Новости".