Кудрин: Уровень добычи нефти в России не снизится

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин высказал мнение, что в условиях кризиса, вызванного пандемией CoViD-19, уровень добычи нефти в стране не снизится. Об этом он рассказал газете "Коммерсантъ".

— Производство нефти в России не упадёт, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет. Для всей экономической политики, в том числе для бюджетной политики, это важнейший вызов, если нефтегазовый сектор не станет развиваться активнее, — отметил он.

Кудрин также предположил, что сейчас наступает момент "разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий", поэтому нужно делать ставку на разработку инновационных решений.