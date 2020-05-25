Российские учёные отправят на МКС перепелиные яйца в 2021 году

Инкубатор с перепелиными яйцами доставят на Международную космическую станцию в 2021 году с целью исследования развития эмбрионов. Об этом рассказал заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.

— Оборудование для исследования эмбриогенеза создано. Оно включает центрифугу, то есть яйца будут экспонироваться как в искусственной силе тяжести, так и в невесомости, — приводит его слова РИА "Новости".

Сычёв уточнил, что для фиксации яиц в космосе будет использоваться формальдегид. Он подчеркнул, что для космонавтов оборудование безопасно.

Отмечается, что эксперименты с перепелами уже ставили в космосе, однако на МКС их планируют провести впервые.