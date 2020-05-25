Около 50 тысяч домов в Австралии остались без электричества из-за шторма

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Мощный шторм и шквалистый ветер обрушились на западную часть Австралии и оставили без электричества около 50 тысяч домов, сообщает компания Western power.

В сообщении фирмы отмечается, что ремонтные бригады устраняли последствия аварии всю ночь. Жители городов Маргарет-Ривер и Дансборо пострадали больше всего — здесь без электричества осталось порядка 20 тысяч зданий.

🌀The remnants of ex-Tropical Cyclone Mangga is whipping up a massive dust storm across Geraldton, Carnarvon and the Mid West and Gascoyne🌀🌪️ Geraldton recorded a wind gust of 102km/h just before midday.

⚡ About 8,000 homes and businesses across the region are without power. pic.twitter.com/ja2ubFhMSI — Madre Jay - Swift Justice (@JayStill4) May 24, 2020

Полностью восстановить электросети можно будет только после окончания шторма. Метеобюро страны прогнозирует, что к концу понедельника ветер ослабеет и стихнет, но опасность штормовых приливов и высоких волн сохранится на всём юго-западном побережье.