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Около 50 тысяч домов в Австралии остались без электричества из-за шторма

Пользователи соцсетей делятся кадрами, запечатлевшими буйство стихии.

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Фото © Twitter / Michael Genovese

Видео © Twitter / Michael Genovese

Мощный шторм и шквалистый ветер обрушились на западную часть Австралии и оставили без электричества около 50 тысяч домов, сообщает компания Western power.

В сообщении фирмы отмечается, что ремонтные бригады устраняли последствия аварии всю ночь. Жители городов Маргарет-Ривер и Дансборо пострадали больше всего — здесь без электричества осталось порядка 20 тысяч зданий.

Полностью восстановить электросети можно будет только после окончания шторма. Метеобюро страны прогнозирует, что к концу понедельника ветер ослабеет и стихнет, но опасность штормовых приливов и высоких волн сохранится на всём юго-западном побережье.

Пользователи соцсетей публикуют кадры, запечатлевшие буйство стихии.

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