Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Приморье

Прокуратура Приморья организовала проверку по факту пожара в городской больнице Партизанска. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Прокуроры проверят исполнение законодательства о пожарной безопасности, а также проанализируют организацию оказания медицинской помощи эвакуированным пациентам.

— В настоящее время по сообщению о возгорании проводится доследственная проверка, ход и результаты которой также поставлены на контроль прокуратурой края, — говорится в сообщении.

К настоящему моменту возгорание локализовали, причины происшествия выясняются.