Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Приморье

Прокуратура Приморья организовала проверку по факту пожара в городской больнице Партизанска. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.
Прокуроры проверят исполнение законодательства о пожарной безопасности, а также проанализируют организацию оказания медицинской помощи эвакуированным пациентам.
— В настоящее время по сообщению о возгорании проводится доследственная проверка, ход и результаты которой также поставлены на контроль прокуратурой края, — говорится в сообщении.
К настоящему моменту возгорание локализовали, причины происшествия выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что возгорание произошло на кровле приёмного покоя. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 74 человека, в том числе 56 пациентов и 18 сотрудников. По предварительным данным, никто не пострадал. Эвакуированных граждан перевели в другое отделение терапевтического корпуса.