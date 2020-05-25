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Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Приморье

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали из здания 74 человека.

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Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Прокуратура Приморья организовала проверку по факту пожара в городской больнице Партизанска. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Прокуроры проверят исполнение законодательства о пожарной безопасности, а также проанализируют организацию оказания медицинской помощи эвакуированным пациентам.

— В настоящее время по сообщению о возгорании проводится доследственная проверка, ход и результаты которой также поставлены на контроль прокуратурой края, — говорится в сообщении.

К настоящему моменту возгорание локализовали, причины происшествия выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что возгорание произошло на кровле приёмного покоя. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 74 человека, в том числе 56 пациентов и 18 сотрудников. По предварительным данным, никто не пострадал. Эвакуированных граждан перевели в другое отделение терапевтического корпуса.

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