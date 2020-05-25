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"Отдавал и отдаю". Трамп заявил, что направляет всю свою зарплату на борьбу с CoViD-19

Средства перечисляются в Министерство здравоохранения, социальные службы и на разработку вакцины.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом. Об этом он написал в "Твиттере" и прикрепил к публикации фотографию чека о переводе ста тысяч долларов.

Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою зарплату — от 400 до 450 тысяч долларов в год — обратно правительству. Это большая честь, написал глава Белого дома.

Как уточняется, средства перечисляются в Министерство здравоохранения, социальные службы и на разработку лекарств для борьбы с CoViD-19.

Совет национальной безопасности страны также сообщил, что администрация американского лидера решила передать Бразилии партию аппаратов искусственной вентиляции лёгких в качестве гуманитарной помощи. При этом в Вашингтоне заявили о готовности усиливать сотрудничество в сфере торговли и безопасности.

Ранее США передали России первую партию аппаратов ИВЛ. Глава Белого дома заявил, что делает это для спасения жизней, а не из политических соображений.

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