"Отдавал и отдаю". Трамп заявил, что направляет всю свою зарплату на борьбу с CoViD-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом. Об этом он написал в "Твиттере" и прикрепил к публикации фотографию чека о переводе ста тысяч долларов.

I give, and have given from the beginning, my entire yearly salary, $400,000 to $450,000, back to our government. Last check to HHS Covid relief. My great honor! https://t.co/Vv6Uyz9MkF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

— Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою зарплату — от 400 до 450 тысяч долларов в год — обратно правительству. Это большая честь, — написал глава Белого дома.

Как уточняется, средства перечисляются в Министерство здравоохранения, социальные службы и на разработку лекарств для борьбы с CoViD-19.

Совет национальной безопасности страны также сообщил, что администрация американского лидера решила передать Бразилии партию аппаратов искусственной вентиляции лёгких в качестве гуманитарной помощи. При этом в Вашингтоне заявили о готовности усиливать сотрудничество в сфере торговли и безопасности.