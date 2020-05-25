"Денег хватит на неделю". "Худший зоопарк Британии" пригрозил убить животных

Зоопарк, получивший звание худшего в Великобритании, пригрозил усыпить своих подопечных из-за нехватки средств на корм. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Трейси и Дин Твиди, владеющие питомником Borth Wild Animal Kingdom в Западном Уэльсе, утверждают, что имеющихся денег им хватит примерно на неделю содержания более 300 питомцев.

В январе этого года зверинцу пришлось закрыться, однако с февраля он заработал вновь. Казалось, дела налаживаются, но тут нагрянула пандемия CoViD-19. Трейси Твиди рассказала, что многие сотрудники находятся в отпуске и грант для зоопарка в размере 25 000 фунтов стерлингов почти исчерпан. Вместе с супругом они разместили в "Фейсбуке" видео с просьбой о помощи ко всем неравнодушным.

Когда деньки кончатся, паре придётся решать вопрос о возвращении животных в естественную среду обитания. Хозяйка утверждает, что некоторые экзотические питомцы требуют особого ухода и не выживут. По её словам, многие подопечные были спасены от контрабандистов и зоопарк стал для них убежищем.