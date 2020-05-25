Жившую с рождения в перинатальном центре Москвы девочку забрали из больницы

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что жившая с рождения в одном из столичных перинатальных центров девочка покинула больницу.
— У неё всё хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней всё в полном порядке, — цитирует Ярославскую РИА "Новости".
Она отметила, что не может сказать большего, так как её сдерживают некие этические моменты. Но добавила, что продолжит наблюдать за судьбой ребёнка.
Как сообщал Лайф, девочка родилась в 2014 году, однако через несколько дней её вернули в перинатальный центр якобы из-за проблем со здоровьем. В прошлом году врачи заявили, что ребёнок здоров. Но родители отказались забирать её из перинатального центра, в связи с чем на семью подали в суд органы опеки с целью ограничить их родительские права.