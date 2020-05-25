Жившую с рождения в перинатальном центре Москвы девочку забрали из больницы

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что жившая с рождения в одном из столичных перинатальных центров девочка покинула больницу.

— У неё всё хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней всё в полном порядке, — цитирует Ярославскую РИА "Новости".

Она отметила, что не может сказать большего, так как её сдерживают некие этические моменты. Но добавила, что продолжит наблюдать за судьбой ребёнка.