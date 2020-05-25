Вильфанд рассказал о темпах глобального потепления в России

Среднегодовая температура в европейской части России повышается со скоростью 0,4 градуса за 10 лет, однако на юге Западной Сибири изменений не наблюдается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— По данным Росгидромета, температура на европейской территории растет со скоростью 0,4 градуса за десять лет, в северных регионах скорость повышения температуры - 0,6-0,8 градуса. А на юге Западной Сибири эта скорость либо не меняется, либо она 0,2 градуса за десять лет, —приводит его слова РИА "Новости".