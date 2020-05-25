Вильфанд рассказал о темпах глобального потепления в России

Среднегодовая температура в европейской части России повышается со скоростью 0,4 градуса за 10 лет, однако на юге Западной Сибири изменений не наблюдается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
— По данным Росгидромета, температура на европейской территории растет со скоростью 0,4 градуса за десять лет, в северных регионах скорость повышения температуры - 0,6-0,8 градуса. А на юге Западной Сибири эта скорость либо не меняется, либо она 0,2 градуса за десять лет, —приводит его слова РИА "Новости".
Синоптик отметил, что юг Западной Сибири считается наиболее "инерционным" регионом. По его словам, показатели нынешнего года уникальные, так как выбиваются из тренда.