Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла высотой 5 километров

Расположенный на Камчатке вулкан Карымский выбросил пепловый столб высотой пять километров, сообщает ГУ МЧС России по краю со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, что пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении, на его пути отсутствуют населённые пункты. Выпадения пепла в городах и сёлах региона не зафиксировано.

Кроме того, в районе исполина не проходят международные трассы движения воздушных судов. Также на территории вулкана не зарегистрировано туристических групп.

В ведомстве отметили, что исполину присвоен оранжевый код авиационной опасности.