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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла высотой 5 километров

Шлейф распространяется в юго-восточном направлении, на его пути отсутствуют населённые пункты.

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Фото © ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Расположенный на Камчатке вулкан Карымский выбросил пепловый столб высотой пять километров, сообщает ГУ МЧС России по краю со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, что пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении, на его пути отсутствуют населённые пункты. Выпадения пепла в городах и сёлах региона не зафиксировано.

Кроме того, в районе исполина не проходят международные трассы движения воздушных судов. Также на территории вулкана не зарегистрировано туристических групп.

В ведомстве отметили, что исполину присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Напомним, Карымский расположен в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского.

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