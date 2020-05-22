Сицилийский вулкан Этна выбросил столб пепла и дыма на 4,5 километра

В итальянской Сицилии активизировался проснувшийся в конце апреля вулкан Этна, выбросив на высоту 4,5 километра столб дыма и пепла, сообщает местное издание La Nuova Sicilia.

Отмечается, что вулканическая деятельность была зафиксирована на так называемом юго-восточном Новом кратере, который образовался в 2007 году. Облако выброшенных веществ рассеялось в юго-западном направлении, а активность после трёх часов пошла на спад.

Работа аэропорта города Катания, который расположен ближе всего к Этне, не нарушена.