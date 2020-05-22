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Сицилийский вулкан Этна выбросил столб пепла и дыма на 4,5 километра

Активность продолжалась около трёх часов, после чего пошла на спад.

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Фото © Twitter / ellediluca

В итальянской Сицилии активизировался проснувшийся в конце апреля вулкан Этна, выбросив на высоту 4,5 километра столб дыма и пепла, сообщает местное издание La Nuova Sicilia.

Отмечается, что вулканическая деятельность была зафиксирована на так называемом юго-восточном Новом кратере, который образовался в 2007 году. Облако выброшенных веществ рассеялось в юго-западном направлении, а активность после трёх часов пошла на спад.

Работа аэропорта города Катания, который расположен ближе всего к Этне, не нарушена.

В прошлый раз крупный всплеск активности вулкана был зафиксирован в конце апреля, когда помимо столба дыма и пепла на поверхность вытекли потоки лавы.

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