Сицилийский вулкан Этна выбросил столб пепла и дыма на 4,5 километра

В итальянской Сицилии активизировался проснувшийся в конце апреля вулкан Этна, выбросив на высоту 4,5 километра столб дыма и пепла, сообщает местное издание La Nuova Sicilia.
Non #èStrano svegliarsi con questo spettacolo mattutino. #etna #Sicilia pic.twitter.com/dvmPFIbMb5— Francesco (@frances91210715) May 22, 2020
Отмечается, что вулканическая деятельность была зафиксирована на так называемом юго-восточном Новом кратере, который образовался в 2007 году. Облако выброшенных веществ рассеялось в юго-западном направлении, а активность после трёх часов пошла на спад.
Работа аэропорта города Катания, который расположен ближе всего к Этне, не нарушена.
В прошлый раз крупный всплеск активности вулкана был зафиксирован в конце апреля, когда помимо столба дыма и пепла на поверхность вытекли потоки лавы.