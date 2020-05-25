Патриаршие пруды и озеро Светлояр. Названо десять самых загадочных мест России

Саамские лабиринты в Карелии, Китовая аллея на острове Итыгран, Кашкулакская пещера в Хакасии, Телецкое озеро на Алтае, Васюганские болота в Западной Сибири — одни из самых больших болот в мире, которые, по словам автора, зовутся "русской Амазонкой", — а также гора Холатчахль на Урале, известная под именем "гора мертвецов", где в 1959 году погибла группа Дятлова. Все эти места китайский портал Sohu включил в свой список самых загадочных локаций в России.

Помимо этого, автор необычного списка таинственных российских мест упоминает Плещеево озеро в Переславле-Залесском, озеро Светлояр в Нижегородской области, где, по легенде, находился Китеж-град, именуемый "русской Атлантидой".

В блоге также называются древний город Аркаим в Челябинской области и Патриаршие пруды в Москве, где начинается роман "Мастер и Маргарита".