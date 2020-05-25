Учёный объяснил необходимость проведения экспериментов над животными в космосе

Для организации будущих пилотируемых полётов в дальний космос необходимо знать, как будет влиять на человеческий организм долгое воздействие различных факторов во время полёта. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.

— Продолжение исследований на животных в космосе просто необходимо. Дело в том, что мы не можем на человеке до конца изучить воздействие факторов космического полёта, — сказал эксперт.

Владимир Сычёв также пояснил, что, в отличие от человека, которому необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями и принимать лекарственные препараты для профилактики негативного длительного воздействия невесомости, у животных такой профилактики нет.