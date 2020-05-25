Семь пострадавших при ДТП в Астраханской области находятся в реанимации

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Семь человек находятся в реанимации после ДТП с участием микроавтобуса на 24-м километре автодороги Астрахань — Марфино. Об этом сообщает управление администрации губернатора региона. Всего в травматологическое и нейрохирургическое отделения Городской клинической больницы № 3 имени Кирова с различными травмами было доставлено 13 человек. Среди них — восемь женщин и пять мужчин.

Один человек находится в отделении нейрохирургии. Ещё пятеро проходят обследование. Троих отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Напомним, во время движения у микроавтобуса оторвалось переднее колесо, хотя предрейсовый технический контроль был пройден. При этом отсутствовало время фактического выхода на линию, что является нарушением.