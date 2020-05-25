В Москве возобновили работу МФЦ и каршеринг

В Москве возобновили работу 88 МФЦ в густонаселённых районах города. Там жители столицы могут получить 144 услуги, но исключительно по предварительной записи. В МФЦ сообщили, что желающих много.
— Сегодня 88 центров госуслуг "Мои документы" возобновили работу. За два дня работы предварительной записи порядка 20 тысяч москвичей подали заявки на получение необходимых документов и услуг, — рассказали в пресс-службе.
Также с 25 мая в Москве снова заработал каршеринг. Арендовать машину можно только при наличии цифрового пропуска и на долгосрочный период — на пять дней или более. Перед сдачей автомобили будут проходить дезинфекцию.
Ранее Сергей Собянин заявил, что детские сады в Москве до конца лета будут работать в режиме дежурных групп. На время эпидемии коронавируса в одной из них может одновременно пребывать не более 12 детей.