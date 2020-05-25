НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

За сутки в Москве 3746 человек вылечились от коронавируса

За это же время зафиксирован 41 летальный случай от заболевания.

50

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве за сутки ещё 3746 человек полностью выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией. Такую статистику привела заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 53 586, — сообщила вице-мэр.

За это же время от коронавируса в столице умер 41 человек. Это минимальный показатель смертности в Москве начиная с седьмого мая, когда скончалось 39 пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более половины регионов страны могут переходить к первому этапу снятия введённых из-за коронавируса ограничений.

Выбор редакции

Loading...