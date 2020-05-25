За сутки в Москве 3746 человек вылечились от коронавируса

В Москве за сутки ещё 3746 человек полностью выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией. Такую статистику привела заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 53 586, — сообщила вице-мэр.

За это же время от коронавируса в столице умер 41 человек. Это минимальный показатель смертности в Москве начиная с седьмого мая, когда скончалось 39 пациентов.