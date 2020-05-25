В России за сутки коронавирус выявили у 8946 человек

В России коронавирус за минувшие сутки подтвердился у 8946 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Таким образом, всего в стране было зафиксировано 353 427 случаев инфицирования.

Данные: Оперативный штаб

— За последние сутки в России выявлено 8946 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3908 случаев (43,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Больше всего положительных тестов медики выявили в Москве (2560). Следом идут Подмосковье (831) и Санкт-Петербург (374).

За сутки зафиксировано 92 случая смерти от коронавирусной инфекции. Общее число жертв увеличилось до 3633 человек. За сутки выписано из больниц 5499 человек. Всего выздоровело уже 118 798 человек.