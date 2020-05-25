Один тест показал коронавирус, другой нет. Почему так происходит и что попадает в статистику заболеваний CoVID-19

Врачи рассказали, кого записывают в заболевшие и как формируют самый печальный список.

Как ставят диагноз

Согласно официальной информации с сайта "Стопкоронавирус", CoViD-19 в стране выявляется в основном с помощью анализа ПЦР — у пациента берут мазок из носоглотки. Отмечается, что при наличии симптомов ОРВИ процедуру проводят минимум три раза. Без признаков простуды — делают два раза. Однако врачи признают, что эта методика неидеальна и может иной раз не показать наличие вируса, когда на самом деле он есть.

Тест не всегда показывает наличие вируса в данный момент. Если мазок берётся тогда, когда вируса уже в носоглотке нет, а он уже ушёл в лёгкие, то в носоглотке будет тест отрицательным Евгений Тимаков Главный врач медицинского центра, педиатр, инфекционист, вакцинолог

Ранее главврач Московской поликлиники № 3 Елена Самышина назвала самым эффективным методом диагностики CoViD-19 компьютерную томографию. По её словам, это исследование позволяет выявить "характерный симптом" — так называемый эффект матового стекла — мутноватое изображение на снимке лёгких, которое указывает на патологию. В то же время известно, что так бывает и при других болезнях.

Если у пациента двусторонняя вирусная пневмония, но коронавируса нет, то и нельзя человека вписывать в статистику Алексей Гапонов Врач Курской областной инфекционной больницы имени Н.А. Семашко

Реаниматолог Курской инфекционной больницы Алексей Гапонов считает методы подсчёта заболевших в целом верными, однако трудности при диагностике, по его мнению, налицо.

В зависимости от формы ковид можно перепутать с фарингитом, трахеитом, пневмонией любой этиологии (с другим возбудителем). Вопрос решается взятием мазков, если они доступны. Сейчас это большая проблема для всех лечебных учреждений, ведь пациенты с симптомами ОРВИ могут появиться где угодно, а вне специализированных ковид-центров далеко не везде есть средства защиты, шлюзы и процедуры безопасности Алексей Гапонов Врач Курской областной инфекционной больницы имени Н.А. Семашко

По словам медиков, тест на коронавирус проходят не все люди с подозрением на эту инфекцию. При этом в список "подозреваемых" автоматически попадают все простуженные.

Сейчас в ряде стран мира принято практически все ОРВИ считать ковидом. Такой подход очень полезен, чтобы заставить население сидеть дома, но, на мой взгляд, ошибочен, так как видов ОРВИ много Алексей Гапонов Врач Курской областной инфекционной больницы имени Н.А. Семашко

Количество заболевших, естественно, больше, чем мы диагностируем, это логично, потому что не всем делают ПЦР, более того, диагноз ставят и на основании клинической картины Евгений Тимаков Главный врач медицинского центра, педиатр, инфекционист, вакцинолог

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что клиническая картина — симптомы и течение болезни — позволяет правильно поставить диагноз в 90% случаев. По его словам, самая типичная картина при ковиде — сначала насморк и потеря обоняния, потом — температура, а далее — воспаление лёгких и поражение кровеносных сосудов.

С другой стороны, бывают и другие варианты. К примеру, человек может обратиться к врачу с жалобой на конъюнктивит, а на самом деле это тоже проявление коронавируса.

А ещё более "мутной" ситуация становится из-за бессимптомного носительства. Часто люди узнают о том, что у них CoViD-19, совершенно неожиданно — сдают тест "для порядка", потому что на работе потребовали или в семье кого-то "заподозрили", и результат оказывается положительным. При этом чувствуют они себя абсолютно нормально.

Как считают заражённых

Получается примерно следующее: в больницах диагноз CoViD-19 ставят на основании теста и (или) симптомов, а "на свободе" тест выявляет, соответственно, незаметных носителей инфекции. И тех и других добавляют в общий список заражённых, отмечает Тимаков.

Допустим, в официальной статистике вы видите девять-десять тысяч заболевших, из них почти половина выявляется без клинических симптомов Евгений Тимаков Главный врач медицинского центра, педиатр, инфекционист, вакцинолог

При этом отрицательный тест ничего не гарантирует, при постановке диагноза по клинической картине не исключены ошибки, и вдобавок неизвестно, сколько внешне здоровых переносчиков ходят по магазинам, даже не думая о том, чтобы сдавать какой-либо мазок.

Мы понимаем прекрасно, что цифры не отражают ситуации однозначно, потому что всех протестировать невозможно. Но эти цифры нам нужны вообще для понимания процесса, статистики роста заболеваемости, чтобы решать, когда снимать ограничительные мероприятия, как вести экономику. То есть эти цифры отражают нам график, кривую. И им доверять можно абсолютно Евгений Тимаков Главный врач медицинского центра, педиатр, инфекционист, вакцинолог

Как не умереть от коронавируса

Курский врач Алексей Гапонов недавно рассказал в соцсетях о проблемах при установлении причины смерти пациентов с коронавирусом. Он отметил, что у многих из них до пандемии были другие серьёзные заболевания, поэтому наличие диагноза CoViD-19 не обязательно означает, что это жертва новой болезни.

Если у пациента с ковид развивается аппендицит, от которого тот умирает, вирус здесь очень сложно обвинить. Оценить, стал ли ковид причиной смерти, можно только при анализе научных данных, точно изучив осложнения коронавируса Алексей Гапонов Врач Курской областной инфекционной больницы имени Н.А. Семашко

На портале Мосгорздрава в отчётах о скончавшихся говорится, что у них выявлено сочетание двух факторов: подтверждённый CoViD и пневмония. То есть без воспаления лёгких умерший пациент с коронавирусом не попадает в число потерь из-за эпидемии.

Если у человека в носоглотке коронавирус и насморк и вдруг он уходит из жизни, к примеру, от инфаркта, но при этом вирус не добрался до лёгких, то он в статистику смертности от коронавируса не попадёт, потому что вирус был не настолько активен Евгений Тимаков Главный врач медицинского центра, педиатр, инфекционист, вакцинолог

Искажают ли цифры?

О том, чтобы сознательно занижать показатели по коронавирусу, не может быть и речи, настаивает врач.

Клиникам невыгодно не писать коронавирус. У нас по системе ОМС идут немалые деньги за каждого пациента, и чем больше больница выпишет коронавирусных больных, тем больнице выгоднее, и занижать статистику, поверьте, стационару совершенно невыгодно. Здесь никакого укрывания нет Евгений Тимаков Главный врач медицинского центра, педиатр, инфекционист, вакцинолог

Речь скорее может идти о некоем завышении, добавил Тимаков, но он убеждён, что оно происходит редко и чисто случайно.

Наверняка есть случаи, когда приписывают коронавирус, но надо понимать, что таким образом мы ухудшаем статистику, что невыгодно нам, как и стране в общем Евгений Тимаков Главный врач медицинского центра, педиатр, инфекционист, вакцинолог