Организм подсказывает. Какие симптомы указывают на нехватку витаминов

Проблема авитаминоза в этом году коснулась огромного количества людей из-за ограничительных мер, которые не позволяют даже полноценно подышать свежим воздухом или заняться спортом. Получить заряд витаминов естественным, природным способом становится проблемой. По словам медиков и диетологов, в условиях изоляции очень сложно сбалансировать питание так, чтобы восполнить весеннюю нехватку витаминов. Особенно остро в этот период ощущается дефицит витаминов Д, С и В, а также йода, железа и магния.

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Так проявляется недостаток витаминов группы B, в частности В1, В5, В6 и В12. Витамины группы В нормализуют состояние нервной системы, поэтому их назначают при стрессе и депрессии. Эти витамины особенно важны для женщин. При снижении уровня, достаточного для нормального функционирования организма, сильно нарушается гормональный фон. Часто отмечают повышенную утомляемость и мигрени. Большие проблемы также испытывают вегетарианцы, которые недополучают витамины группы В через пищу, а также алкоголики, у которых они активно "вымываются" из организма.

— Если витамин В6 ещё как-то распространён, он встречается в большом количестве продуктов, то такие, как В1 и В5, и другие витамины этой группы — достаточно редки. Поэтому в режиме самоизоляции чаще возникает дефицит именно этих витаминов. Людям хочется более частых перекусов, а предпочтение отдаётся всему жирному и сладкому, где содержится довольно мало витаминов и микроэлементов, — поясняет кандидат медицинских наук гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

Чем восполнить: довольно много витаминов группы В содержится в овощах и свежих фруктах (при длительном хранении количество витаминов уменьшается), в фасоли, овсяной каше, орехах, шпинате, спарже и семечках.

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— Зачастую это сигналы о недостатке микроэлементов, таких как йод и железо. В наших широтах дефицит йода и железа наблюдается постоянно. Их недостаточно в продуктах питания, поэтому многие испытывают проблемы со здоровьем на фоне нехватки этих микроэлементов. Медики всё чаще выявляют дефицит железа у молодых женщин и подростков, — уточняет Ирина Бережная.

Латентный дефицит железа определить достаточно сложно, даже при клиническом анализе крови мы можем этого не понять. При этом железо входит как кофермент во все структуры организма и играет важную роль в синтезе главного транспортировщика кислорода — гемоглобина.

При низком гемоглобине кислород не поступает в нужном количестве во все жизненно важные органы. Мышцы и мозг постоянно испытывают кислородное голодание, отчего возникают одышка, анемия, слабость и вялость.

Чем восполнить: яблоки, гречка, красное мясо, печень, сухофрукты, бобовые.

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Нехватка витамина С. В основном на территории России в это время созревать успевает только щавель, и неслучайно так популярны были раньше супы из крапивы и щавеля, которые восполняли дефицит витамина С после зимы. Сейчас, по словам диетологов, в магазинах представлено достаточно много продуктов, которые компенсируют эту нехватку. Кроме распиаренных имбиря и лимона огромное количество овощей, ягод и фруктов содержит витамин С.

Чем восполнить: капуста, зелень, болгарский перец, киви, апельсины, шиповник, облепиха, клюква и белые грибы. Больше других в дополнительном приёме витамина С нуждаются курильщики (дело в том, что одна сигарета разрушает 25 миллиграммов аскорбиновой кислоты).

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Часто указывают на дефицит витамина D. Важный для иммунитета витамин во время эпидемии коронавируса актуален как никогда. Врачи объясняют , что он нормализует работу иммунного ответа, а в случае его нехватки человек больше подвержен риску заражения. Многие исследования также подтверждают, что приём этого витамина снижает заболеваемость ОРЗ, к которым относится и коронавирус. Однако если вы уже заболели и начался воспалительный процесс, назначение витамина D вряд ли поможет. Тем не менее наблюдения за больными коронавирусной инфекцией в разных странах доказывают, что чем ниже был уровень этого витамина у пациентов, тем тяжелее осложнения. Кроме того, британские исследователи отметили прямую связь дефицита витамина D c высокой смертностью от CoViD-19 в разных странах.

Недавние исследования показали, что именно в мае дефицит витамина D намного выше, чем, например, в начале осени. Количество болеющих в это время растёт, хотя, казалось бы, зима уже позади. Потому что летом мы ещё куда-то выезжаем, бываем на солнце, получая хоть прямую зарядку витамином.

Дефицит витамина D отражается на всех системах организма. По словам медиков, отсутствие витамина в нужном количестве пагубно влияет не только на иммунитет, но также на все обменные процессы и ферментные системы организма.

— Мы круглогодично живём в условиях дефицита витамина D, солнца практически нет, а сейчас в условиях самоизоляции эта нехватка ощущается особенно остро из-за того, что мы ещё меньше стали бывать на улице. С продуктами этот витамин мы тоже недополучаем, солярий опасен с точки зрения провокации онкологии, в частности рака кожи, поэтому в случае появления симптомов, связанных с дефицитом витамина D, лучше сначала проверить его уровень в любой сетевой лаборатории, — отметила Ирина Бережная.

Тем, кто сам назначает себе витамины для предупреждения авитаминоза, врач напоминает, что профилактическая доза витамина D — 1000 МЕ (международных единиц) в сутки. При этом различные витаминные комплексы обычно содержат до 400 МЕ, что очень мало в случае дефицита. Но чтобы точно скорректировать уровень важнейшего для организма витамина и определить дозировку, понадобятся анализы.

Чем восполнить: витамин D синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей, поэтому главный его источник — это прогулка в солнечный день или поездка в солнечные страны. Тем более, как заявили в Роспотребнадзоре, "новый коронавирус SARS-CoV-2 при температуре 30 [градусов] и выше практически полностью теряет свою инфекционную активность".

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Нехватка магния, кальция и калия. Гиподинамия, которая только усилилась в режиме самоизоляции, явно не способствует усвоению важнейших микроэлементов для здорового функционирования организма. Врачи считают, что дефицит магния и калия в режиме самоизоляции обусловлен в том числе нашим малоподвижным образом жизни, и рекомендуют включить в свой рацион ещё и комплекс физических упражнений.

— Сидя по домам, мы стали намного меньше двигаться, из-за этого кальций в кости идёт тяжелее. Кроме того, недостаток магния может проявляться очень серьёзным нарушением сна, головными болями и раздражительностью, — отмечает медик.

Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что современный взрослый человек недополучает 500 мг кальция в день (при суточной дозе 800–1200 мг). Чтобы пополнить его запасы, рекомендовано больше употреблять молочных продуктов, кефира, молока, творога, яиц, а также бобовых, капусты и листьев салата.

Врачи также рекомендуют для борьбы с авитаминозом есть больше овощей и фруктов, поменьше сладкого и не пастись у холодильника днём и ночью, поглощая вредную и жирную пищу. Витамины в таблетках предпочтительно пить отдельными курсами, так как многие из них не сочетаются или мешают усвоению друг друга.

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