Стало известно, когда может начаться массовая вакцинация россиян от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может быть запущена уже в начале осени. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург. При этом весь процесс может затянуться почти на год.

— Мы надеемся, что массовая вакцинация начнётся в начале осени. Но одномоментно всё население не сможет получить эту вакцину, в лучшем варианте это займёт 7–9 месяцев — процесс вакцинации и её масштабирование, — рассказал он в эфире Первого канала.