Власти Москвы опровергли домыслы о передаче данных из пропусков третьим лицам

Данные пользователей в московской системе цифровых пропусков защищены законодательством РФ, заявил руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

— Согласие на обработку персональных данных, на которое соглашаются пользователи сервиса проверки цифровых пропусков на портале i.moscow, является типовым документом для всех членов Московского инновационного кластера, — пояснил он.

Фурсин подчеркнул, что личная информация москвичей хранится и обрабатывается в строгом соответствии с российским законодательством. Указанные в документах персональные данные передаются только федеральным ведомствам, которые проверяют их достоверность. Именно эти инстанции в пользовательском соглашении называются третьими лицами.