В Астрахани учительница получила 2,5 года условно за секс с девятиклассником

В Астрахани на два с половиной года условно осудили учительницу по делу о совращении школьника. Её также на пять лет лишили права заниматься преподавательской деятельностью.

— Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года астраханка вступила в половую связь с подростком, а также совершала в отношении него развратные действия, — сообщает СКР.

Напомним, скандал разгорелся в середине февраля — мать ученика девятого класса рассказала, что учительница вступила с ним в интимную связь. Оказалось, ученики сняли пикантное видео, на котором оказались запечатлены ученик с преподавательницей. Затем решили шантажировать учителя этими кадрами ради пятёрок. Педагог отказалась ставить им оценки, тогда подростки стали рассылать интимное видео знакомым — таким образом оно попало даже к маме юного любовника.