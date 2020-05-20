Ипотека продолжает дешеветь. Каких ставок ждать к осени

Ряд крупных российских банков продолжили снижение ипотечных ставок. Кроме того, с 25 апреля начала действовать специальная госпрограмма. Она позволяет получить кредит на квартиру в новостройке под 6,5% годовых. Правда, первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости жилья.

Ипотека становится более дешёвой в результате снижения ключевой ставки ЦБ. Именно от её величины зависит, какие проценты по своим кредитам будут устанавливать банки.

В среднем ипотечные займы выдаются по ставке "ключевая ставка Центробанка плюс 2,5–3%". Сейчас регулятор перешёл к циклу активного снижения процентных ставок и, вероятнее всего, на своём ближайшем заседании 19 июня в очередной раз понизит её на 50–100 базовых пунктов. Вторым фактором, вынуждающим банки снижать ставки, является высокий уровень конкуренции, рассказал аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев.

Банки только тогда будут активно кредитовать население под 6,5%, когда будут иметь гарантии со стороны государства, что данные сверхнизкие ставки будут просубсидированы. Так как в текущих экономических условиях выдавать кредиты под 6,5% попросту невыгодно Алексей Коренев, аналитик ГК "ФИНАМ"

Даже если Центробанк понизит в июне ключевую ставку до 4,5%, большинству банков потребуется помощь со стороны государства, чтобы они могли выдавать ипотечные займы под столь низкий процент.

Аналитик "Фридом финанс" Евгений Миронюк отметил, что изменение ключевой ставки в конце апреля на 50 базисных пунктов — до 5,5% — уже привело к удешевлению ипотеки. Кредиты на новостройки сейчас в среднем выдаются под 8,59%, на готовое жильё — под 8,86%. Такова статистика "Дом.РФ" на основе данных от топ-15 ипотечных банков.

— Я считаю, что апрельское снижение ставки ЦБ ещё не учтено банками при определении ипотечной ставки в полной мере. Исходя из последних еженедельных данных по инфляции и опережающих индикаторов экономического спада, Центробанк может понизить ставку на 50 базисных пунктов дополнительно на июньском заседании. Также до конца года возможно продолжение смягчения денежно-кредитной политики, — рассказал Евгений Миронюк.

Из-за пандемии коронавируса, режима самоизоляции, экономического кризиса многие россияне лишились работы или были вынуждены долгое время обходиться без зарплаты. Аналитик Алексей Коренев уверен, что в ближайшее время в стране продолжится снижение доходов, вырастет уровень безработицы, ожидается банкротство многих предприятий малого и среднего бизнеса.

В этих условиях, какими бы низкими ни были ставки по ипотеке, значительная часть россиян всё равно не сможет позволить себе купить недвижимость в кредит. Эксперт полагает, что можно ожидать падения объёмов выдачи ипотеки к концу года на 15% и более.

По прогнозам Евгения Миронюка, к осени средняя ставка на ипотеку при отсутствии новых экономических шоков, которые способны повлиять на денежно-кредитную политику, приблизится к 8%. К концу года средняя стоимость кредитов на новостройки способна снизиться до менее 8%.