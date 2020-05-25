Общественники предложили ввести в России ежемесячные выплаты беременным

В России для поддержки беременных предложили ввести ежемесячные выплаты не ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на обращение общественного движения "За жизнь" к премьер-министру Михаилу Мишустину.

В документе говорится, что на фоне экономического кризиса и коронавируса беременные испытывают стресс и неопределённость. А тревога за будущее негативно сказывается на протекании беременности. Иногда женщины отказываются от рождения детей и воспитания ребёнка. А это приводит к демографическим проблемам.

— Гарантировать каждой женщине, вставшей на учёт по беременности, ежемесячную материальную поддержку вплоть до рождения ребёнка не ниже прожиточного минимума, — предлагают инициаторы обращения.

Согласно февральскому приказу Минтруда, в России прожиточный минимум на душу населения составляет 10 609 рублей, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей и детей — 10 383 рубля. В каждом конкретном регионе может быть особый прожиточный минимум. Так, в Москве он составляет 17 329 рублей.