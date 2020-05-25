ЦОДД Москвы будет следить за дезинфекцией машин каршеринга

После возобновления работы каршеринга в Москве за чистотой автомобилей после аренды будет следить Центр организации дорожного движения (ЦОДД). При помощи службы геолокации и телематического оборудования специалисты центра будут отслеживать, отправили ли автомобиль каршеринга на мойку после завершения аренды, как того требуют новые правила использования услуги в условиях эпидемии коронавируса.

— Столичный ЦОДД при помощи геолокации и телематического оборудования будет проверять, что после завершения каждой аренды автомобили отправились на мойку. Требования о минимальном сроке аренды будут контролироваться с помощью Единой навигационной системы Москвы, — сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Как напомнили в мэрии, минимальный срок аренды автомобиля — пять дней. Сразу после завершения аренды машина будет "исчезать" с карты в приложении оператора. Автомобиль отправят на полную дезинфекцию, которая будет проводиться строго по инструкциям Роспотребнадзора.

— Роспотребнадзор сейчас проводит дополнительный инструктаж моек, с которыми сотрудничают операторы, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также власти столицы подчеркнули, что воспользоваться каршерингом могут лишь те граждане, которые имеют рабочие и служебные пропуска. Перед началом аренды необходимо будет ввести номер своего цифрового пропуска в приложении оператора услуги.