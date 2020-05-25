Захватчику заложников в московском отделении банка предъявлено обвинение

Выходцу из Нижневартовска Алексею Барышникову, который ранее захватил заложников в отделении "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве, предъявлено соответствующее обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Хамовнического районного суда.

Напомним, что Барышников был обезврежен и задержан в том же отделении. В заложниках у него был один мужчина, он не пострадал. Свою вину задержанный признал.