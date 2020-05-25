Взяли в заложники и требовали выкуп. Лайф узнал подробности о гибели кубинки в Москве

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За 22-летнюю гражданку Кубы, тело которой нашли на западе Москвы минувшей ночью, требовали выкуп. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Вечером 22 мая девушка не вернулась вовремя домой, после чего её подруге начали приходить странные СМС. Сперва писала якобы сама погибшая. Она рассказала, что находится в подмосковных Химках и что ей срочно нужно 30 тысяч рублей.

Позже стали писать уже неизвестные. Они стали присылать фотографии обнажённой и связанной девушки, обещая расправиться с ней, если указанная сумма не поступит на их счёт. Испугавшись, подруга заявила в полицию. Тело похищенной кубинки сегодня ночью нашли на Кастанаевской улице столицы. Начато следствие.