Бросили в мусорном контейнере. В Подмосковье в обувной коробке обнаружили тело младенца

В мусорном контейнере возле одного из домов в посёлке Некрасовском Дмитровского городского округа обнаружили тело новорождённого ребёнка. Об этом сообщает ГСУ СКР по Московской области.
Тело малыша нашли в коробке из-под обуви. Инцидентом заинтересовались следователи, организована предварительная проверка.
Тело мальчика направлено на экспертизу для установления причин смерти, мать ребёнка разыскивают.
Ранее суд направил на лечение женщину, которая в ноябре прошлого года выбросила из окна своего четырёхмесячного сына.