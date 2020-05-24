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Бросили в мусорном контейнере. В Подмосковье в обувной коробке обнаружили тело младенца

Сейчас следователи ищут его мать и устанавливают причины смерти.

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Фото © Pixabay

В мусорном контейнере возле одного из домов в посёлке Некрасовском Дмитровского городского округа обнаружили тело новорождённого ребёнка. Об этом сообщает ГСУ СКР по Московской области.

Тело малыша нашли в коробке из-под обуви. Инцидентом заинтересовались следователи, организована предварительная проверка.

Тело мальчика направлено на экспертизу для установления причин смерти, мать ребёнка разыскивают.

Ранее суд направил на лечение женщину, которая в ноябре прошлого года выбросила из окна своего четырёхмесячного сына.

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