После перестрелки на юге Москвы задержано три человека, более 15 свидетелей допросили

Три человека задержаны после перестрелки, которую они устроили на Каширском шоссе в Москве. Также следователи допросили более 15 участников конфликта и очевидцев.

— По данным следствия, вечером 24 мая 2020 года на территории автомобильной парковки вблизи жилых домов по Каширскому шоссе мужчина получил ранение. По предварительным данным, между двумя группами мужчин произошёл конфликт с применением оружия, — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.

По месту жительства подозреваемых прошли обыски, в результате обнаружено огнестрельное оружие различной модификации. Назначены баллистическая, дактилоскопическая, генетическая и другие судебно-медицинские экспертизы.