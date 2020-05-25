После перестрелки на юге Москвы задержано три человека, более 15 свидетелей допросили

Три человека задержаны после перестрелки, которую они устроили на Каширском шоссе в Москве. Также следователи допросили более 15 участников конфликта и очевидцев.
— По данным следствия, вечером 24 мая 2020 года на территории автомобильной парковки вблизи жилых домов по Каширскому шоссе мужчина получил ранение. По предварительным данным, между двумя группами мужчин произошёл конфликт с применением оружия, — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.
По месту жительства подозреваемых прошли обыски, в результате обнаружено огнестрельное оружие различной модификации. Назначены баллистическая, дактилоскопическая, генетическая и другие судебно-медицинские экспертизы.
Напомним, стрельба на юге Москвы произошла вечером 24 мая. Конфликт, завязавшийся между двумя группами мужчин, попал в объектив камер очевидцев. В ходе инцидента пострадал случайный прохожий. Момент, предположительно, именно его ранения также попал на видео. Лайф публиковал кадры с последствиями перестрелки.