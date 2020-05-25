В Санкт-Петербурге стартовало первое электронное голосование

В Санкт-Петербурге проводится первое всеобщее электронное голосование среди жителей города. Его темой стала оценка работы системы дистанционного обучения школьников в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Проголосовать можно сегодня до 14:00 по мск на сайте golos.gov.spb.ru.

Как отмечают специалисты, у эксперимента помимо выявления общественного мнения есть ещё одна важная цель — проверить работу самой системы электронного голосования для возможного использования её в будущем, вплоть до применения на всенародном голосовании по поправкам в конституцию.

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Технология для данного электронного голосования разрабатывалась в Санкт-Петербурге в лаборатории электоральной политики в течение трёх лет. Как рассказал газете "Петербургский дневник" один из разработчиков проекта, член городской Общественной палаты, глава регионального Фонда развития гражданского общества Станислав Еремеев, пандемия коронавируса ускорила процесс ввода системы такого вида голосования.

— Мы говорим о необходимости сохранения социальной дистанции горожан. Любые массовые скопления людей вызывают опасность заражения инфекцией. Нам кажется, что сейчас то время и тот час, когда, используя гаджеты, гражданам стоит дать возможность проголосовать по тому или иному вопросу. Темы и вопросы любые: будь то референдум, если у городских властей появится желание, будь то голосование по поправкам в конституцию, будь то выборы. Технология-то одна. Вопрос только в том, что выбирается предметом голосования, — говорит Еремеев.

Как отметил политолог Александр Серавин, электронное голосование уже успешно реализовано за рубежом: в Великобритании, Канаде, Мексике и Австралии. А в соседней с Россией Эстонии в марте 2019 года электронно проголосовали на парламентских выборах 43,8 процента от общего числа избирателей.