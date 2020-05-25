Профсоюзы предложили компенсировать россиянам расходы на удалённую работу

Сотрудникам, которые сейчас находятся на удалённой работе, нужно компенсировать дополнительные расходы. Речь идёт о затратах на электроэнергию или, например, покупку дополнительного программного обеспечения. Инициатива содержится в проекте поправок в Трудовой кодекс (ТК), который разработала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

Как сообщают "Известия", документ вначале рассмотрят в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Сейчас его изучают в Минтруде. По словам проректора Финансового университета при Правительстве России Александра Сафонова, дополнительные ежемесячные выплаты могут составить до трёх тысяч рублей. Но если понадобится покупка компьютера или принтера и сканера, эта сумма может дойти до 100 тысяч.