Мишустин: Лучше и безопаснее провести отпуск в России

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян отдыхать в этом году в своей стране. Он считает, что отправляться за рубеж во время пандемии коронавируса нецелесообразно.
— Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определённые успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж, — сказал премьер на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Глава правительства напомнил россиянам, что попытка отдохнуть за границей может закончиться угрозой здоровью и большими расходами на лечение. Ещё одна возможная проблема — вопрос возвращения на родину. Его пришлось после начала пандемии решать многим тысячам соотечественников.
Ранее опрос показал, что многие россияне ещё надеются на отдых за рубежом в этом году.