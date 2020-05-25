НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Мишустин: Лучше и безопаснее провести отпуск в России

Попытка отдохнуть за рубежом может закончиться угрозой здоровью и большими расходами на лечение.

266

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян отдыхать в этом году в своей стране. Он считает, что отправляться за рубеж во время пандемии коронавируса нецелесообразно.

Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определённые успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж, — сказал премьер на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Глава правительства напомнил россиянам, что попытка отдохнуть за границей может закончиться угрозой здоровью и большими расходами на лечение. Ещё одна возможная проблема — вопрос возвращения на родину. Его пришлось после начала пандемии решать многим тысячам соотечественников.

Ранее опрос показал, что многие россияне ещё надеются на отдых за рубежом в этом году.

Выбор редакции

Loading...