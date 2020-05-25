Воры-сластёны украли из "Пятёрочки" сумку шоколада, но не смогли унести — видео

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В Кирове трое приятелей напились и спланировали "кражу века". Подобно героям голливудских блокбастеров, они чётко распределили между собой роли: один отвлекает, второй стоит на стрёме, третий ворует самое необходимое — шоколадки.

Продумав детали, насколько это позволяло их состояние, банда направилась в местный супермаркет "Пятёрочка" на улице Молодой Гвардии. Поначалу всё прошло гладко. Шоколадки, жвачки и другие продукты оказались в сумке одного из мужчин. Но не тут-то было. Кассирша заметила "неуловимых сластён". Те бросились бежать, а бдительная продавщица кинулась следом.

У пьяных бегунов заплетался не только язык, но и ноги, поэтому нагнать их не составило труда. Кассирша настигла мужчин и потребовала отдать товар. Двое повиновались грозной продавщице, один взбунтовался. Он попытался помешать товарищу отдать продукты, но тот бросал шоколадки через плечо.

Затем воры-неудачники даже попытались отобрать флешку с видеозаписью у журналиста, который снимал происходящее. Они несколько раз ударили корреспондента, но уничтожить улики в итоге не удалось. Позже полицейские задержали всех троих.