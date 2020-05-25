Хотел дом и собаку. Лайф узнал новые детали о жизни захватчика заложников в банке

Лайф узнал новые подробности о жизни Алексея Барышникова, который несколько дней назад в одном из столичных отделений "Альфа-банка" захватил заложников. Картина складывается печальная. Молодой человек ездил из города в город, пытаясь поймать удачу за хвост, но только набирал долги и обрастал проблемами.

Алексей — выходец из Нижневартовска. Там он работал в логистической сфере, учился на экономиста в филиале петербургского Института бизнеса и права. Затем отправился за удачей в Краснодарский край, в Сочи у него живёт дядя. Молодой человек пытался открыть свой бизнес по продаже сувениров, влез в финансовую пирамиду и остался с долгами суммой более миллиона. Затем он угнал машину и загремел на три года в тюрьму.

Выйдя из неё, Барышников вновь устроился в сфере грузоперевозки в Нижневартовске. Однако банки стали снимать с его счетов слишком большие суммы по кредитам, поэтому мужчина ушёл в тень, переехал на заработки в Санкт-Петербург, где жил в хостелах и на съёмных квартирах с друзьями. Сам он всегда мечтал иметь собственный дом и собаку.

Матери о своих финансовых проблемах Алексей не рассказывал, как и о переезде в Москву. При этом последний их телефонный разговор состоялся уже в отделении того самого банка в столице. С дядей из Сочи, у которого он жил до тюремного срока, захватчик не общался уже около двух лет. Как рассказал Лайфу Павел, о своих проблемах Алексей ему ничего не говорил.

— Он мне ничего не рассказывал, да я ничего и не слышал про него давно. Общались последний раз полтора-два года назад. Понятия не имею, что его могло сподвигнуть на захват банка. Я за него не переживаю, он самостоятельный человек. Чего я должен переживать за него? Это уже у родителей спрашивайте, что у него там не так пошло, — рассказал родственник захватчика.