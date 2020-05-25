Власти Севастополя пояснили, как будет проводиться тестирование всех приезжих на коронавирус

В Севастополе планируют с 1 июня ввести для въезжающих обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию на всех пунктах пропуска. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

— У нас должно быть чёткое техническое понимание, сможем ли мы с 1 июня перейти на полное тестирование на въезде всех въезжающих в город или возвращающихся с других регионов, то, что сейчас у нас в работе через режим обсервации. Нам необходимо массовое тестирование, — сказал он на аппаратном совещании правительства города.

Тестирование должно стать заменой обязательной обсервации, пояснил Развожаев. Въезжающие должны будут дожидаться результатов теста на CoViD-19 по месту размещения или жительства. Разрешение выходить в город они получат только после отрицательного анализа. Он уточнил, что пока в планах ввести подобный алгоритм для жителей Севастополя и тех, кто приезжает в город по работе.

Сроки и порядок приёма туристов и варианты возобновления работы учреждений курортно-туристической сферы будут проработаны отдельно.