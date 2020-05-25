Для более 57 тысяч московских выпускников проведут последний звонок онлайн

Из-за эпидемиологической ситуации в столице 57,5 тысячи выпускников московских школ услышат последний звонок в Интернете. Торжественные мероприятия по случаю окончания обучения пройдут для них в дистанционном формате. Об этом сегодня сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

— Школьников дистанционно поздравят и скажут напутственные слова директора, классные руководители и первые учителя. Также участники увидят музыкальные номера, подготовленные учениками и педагогами. В этом году последний звонок прозвенит для 57,5 тысячи одиннадцатиклассников, — рассказала Ракова.

Заммэра добавила, что всего в столице учебный год заканчивается для более одного миллиона школьников. Итоговые оценки ученики получили уже в середине мая. Теперь одиннадцатиклассники в дистанционном формате готовятся к ЕГЭ и вступительным экзаменам.